وصلة رقص فاضحة في مدرسة بنات مصريات يثير جدلا واسعا ويتصدر تريند جوجل ومتابع: غلبتي سما المصري وصافيناز .. شاهد

فنون - كتب سعد محمود - انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبعض الفتيات وهم يرقصون على أغاني.
ولاقا الفيديو تفاعلا كبيرا وتصدر تريند جوجل ، ويظهر مقدع الفيديو الذي من المعتم تصويره بدون علم الفتيات الذين كانوا منشغلين بالرقص
وتم تداول الفيديو علي نطاق واسع وعلق العديد من المتابعين على هذا الفيديو ، ويظهر الفيديو البنات يرقصون في ملعب المدرسة
فنون - كتب سعد محمود - انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبعض الفتيات وهم يرقصون على أغاني.
ولاقا الفيديو تفاعلا كبيرا وتصدر تريند جوجل ، ويظهر مقدع الفيديو الذي من المعتم تصويره بدون علم الفتيات الذين كانوا منشغلين بالرقص
وتم تداول الفيديو علي نطاق واسع وعلق العديد من المتابعين على هذا الفيديو ، ويظهر الفيديو البنات يرقصون في ملعب المدرسة