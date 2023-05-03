الهيئة الشرعية تدعو للمشاركة في اللقاء التشاوري الجنوبي

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يزيد بن سلمان - شبوة - رحبت الهيئة الشرعية الجنوبية للدعوة والإرشاد والإفتاء، باللقاء التشاوري الموسع، الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي. ودعت الهيئة الشرعية الجنوبية، في بيان رسمي، الثلاثاء، كافة النخب الجنوبية للمشاركة في اللقاء التشاوري، كونه يدعو إلى وحدة الصف الجنوبي، لتعزيز مبدأ التصالح والتسامح، ورفض كل أشكال العصبوية والمناطقية.

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