صنعاء.. مليشيا الحوثي تواصل السطو على أراضي المواطنين بمنطقة "بني مطر"

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية في مديرية بني مطر، غرب العاصمة صنعاء، أن مسلحين حوثيين بقيادة المدعو أبو حيدر جحاف أقدم على تسوير أراض تابعة للمواطنين في قرية "بيت عبيد وبيت المعقلي"، وتحديدا الأراضي الواقعة في موضع "وعر ابراهيم".

وأكدت المصادر لـ"يمن شباب نت"، أن الأهالي حاولوا منع المليشيا من العمل في أراضيهم؛ لكن الحمله الحوثية رفضت واشتبكت بالسلاح مع القبائل الغاضبة؛ لكن تلك الاشتباكات أخمدت بعد تدخل وساطة مدفوعة من المليشيا.

وجاءت الاشتباكات بعد توقيع المليشيا والمواطنين على وثيقة تقول إن القضاء هو الفصل، وعلى المليشيا والمواطنين تقديم أوراق الملكية؛ لكن المدعو "جحاف" سارع في البسط والتسوير، قبل فصل القضاء التابع لهم في ذلك.

وكانت المليشيا قد صادرت قبل أشهر أراض أخرى في مناطق مجاورة لسوق متنة، وخط الحديدة؛ بحجة ملكيتها للدولة، فيما لجأ المواطنون الى القضاء، وقدموا أوراق ثبوت ملكيتهم؛ لكن القضاء الحوثي حكم بالأرض لصالح مليشياته.