شكرا لبحثكم عن خبر لقاء سعودي أمريكي رفيع لحل سياسي باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وسائل الإعلام الرسمي في المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل لقاء السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر مع المبعوث الأمريكي لليمن.

وقالت إن السفير المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، التقى في العاصمة السعودية الرياض، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ.

وأوضحت بأنه خلال اللقاء جرى مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية وبحث سبل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، كما استعرضت جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني و جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن.