وكيل قطاع المناهج يقف على أعمال المطبعة السرية

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يزيد بن سلمان - شبوة - زار وكيل قطاع المناهج بوزارة التربة والتعلم ،نائب رئيس اللجنه العليا للاختبارات ، د.عبدالغني الشوذبي .. المطبعه السرية ، للوقوف على آلية عملها ، وما أنجزته في نطاق مهمتها المحورية والمهمة في مسار الوصول إلى تمهيد الطريق ، الانطلاقة لاختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023م.
وخلال الزيارة التي جاءت لبحث مستوى التجهيزات الختامية لاستكمال طباعه ماتبقى من مواد دراسية... أكد الوكيل الشوذبي ، للمنظومة العاملة في هذا المكان المهم ، أن كل ما يمكن أن يلبي طموح العطاء المنتسب الذي يلبي الحاجة في الروح الشاملة التي تتعدد فيها الأدوار ، لتكون حلقات مكتملة تنجز ما هو موضوع أمامها.
وأكد "الشوذبي" في حديثه .. الكل ومن خلال سباق الوقت المرهون بمهمة إنجاز كل ما هو ممنهج ، يستشعر بقيمة أن يكون في نطاق مساحة العمل التي ، علينا أن نكون فيها حريصين على ترتيب قدراتنا ، واستلهام المهمات لأنها مسؤولية ضمير ، يحاكي المجتمع الذي ينتظر ، الاختبارات الثانوية ، بقسميها العلمي والأدبي ، وفقا لارتباط وثيق مع الطلاب ، الذين هم أبناءنا وبناتنا ، الذين نعول عليهم ومن خلال قدراتهم ، لشيء يرتبط بمستقبل ، نحلم فيه بتفاصيل مختلفة ، ننتقل فيها إلى وضعية ، تتحقق فيها الغايات.
وشدد الوكيل الشوذبي نائب رئيس اللجنة العلا للاختبارات ،أن إنجاز ما تبقى وطباعة الاختبارات ، وفقا لما هو متبع في المطبعة السرية ، تستدعي فينا ، الانضباط والحرص والمسؤولية ، لنصل جميعا ، إلى مساحة أمان ، تمنحنا الثقة ، بقدراتنا ، لنكون حوار وعلاقة ، تردم المسافات ، وصولا إلى البدايات ، وفقا الجدولة الموضوعة التي ستكون يوم 14 مايو الحالي.
وشدد الوكيل "الشوذبي" في حديثه أن الوزارة وقيادتها ممثلة بالوزير طارق العكبري ، تثق أنها وضعت المهمات في مواقع تمتلك كل شيء لتنحزها ، ومن هنا نحن على يقين ، بأن الكل يستشعر المسؤولية ، ويمنحها الوقت والجهد ، لتكون في عناصر المعادلة والنجاح بأذن الله ، ومن هنا نشدد لإنجاز باقي المهمات على خارطة الأوقات المتبقية ، لنكون على مسار توافقي تتقمص فيه الأدوار ، من خلال ثقافة تعبر عن الدلالة كلا من حيث يقف ، لنصل إلى ما تريد
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