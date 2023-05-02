شكرا لبحثكم عن خبر وفاة المواطن "زيد" بصاعقة رعدية في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مواطن في محافظة الضالع بصاعقة رعدية، أثناء هطول أمطار متوسطة على معظم مناطقها. وأفادت مصادر محلية، إن محمد علي سعيد زيد توفي مساء اليوم الثلاثاء جراء صاعقة رعدية أصابته في قرية قصابة بمديرية الأزارق. وذكرت مصادر طبية، في مستشفى النصر بعاصمة المحافظة، إن المواطن زيد، وصل للمستشفى بعد مفارقته الحياة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المواطن "زيد" بصاعقة رعدية في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.