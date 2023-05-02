يكاد صدرها ينفجر .. ميرهان حسين تثير غرائز الشباب بلبس ضيق أبرز مفاتنها ومتابع: احلى من سما المصري ولورديانا

فنون - ياسمين التهامي - ميرهان حسين تتصدر من جديد مواقع التواصل بإطلالتها الجديدة التي وصفها جمهورها ومتابعيها، بالجريئة حيث نشرت مجموعة من الصور المختلفة عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت ميرهان حسين، مرتديه فستان قصير باللون التايجر، ودون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وأنتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود لإكمال ظهورها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ميرهان حسين في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تكشف عن جمالها.

واختارت ميرهان حسين، أن تضع مجموعة كبيرة من الإكسسوارت باللون الذهبي، فأختارت عقد حول الرقبة مع أسوارة لليد وساعة لإكمال ظهورها.