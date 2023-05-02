شكرا لبحثكم عن خبر وزير في الشرعية يفند ادعاءات الحوثي بشان فيصل رجب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن حديث الحوثي عن تجاهل الحكومة الشرعية للواء فيصل رجب، ادعاء كاذب. ولفت إلى أن الحكومة الشرعية وضعت منذ اللحظة الأولى ملف القيادات العسكرية والسياسية المحتجزة في صدارة اهتماماتها، وتوجت الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها في اصدار مجلس الامن الدولي قراره رقم (2216) والذي طالب المليشيا بالافراج الفوري عن أربعة من القيادات السياسية والعسكرية بينهم اللواء فيصل رجب. وأشار الارياني الى أن الحكومة وتنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرصت عبر اللقاءات والخطابات، والتصريحات، والمواقف، وكافة جولات الحوار مع الحوثيين ، والتفاوض حول ملف الأسرى والمختطفين، على أولوية ملف القيادات المشمولة بقرار مجلس الامن، في اي جهود لاحياء عملية السلام في اليمن، إضافة الى الضغط المتواصل للتبادل على قاعدة "الكل مقابل الكل".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير في الشرعية يفند ادعاءات الحوثي بشان فيصل رجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.