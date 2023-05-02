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الأخبار الرئيس العليمي يعود إلى عدن يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارالرئيس العليمي يعود إلى عدن الرئيس العليمي يعود إلى عدن الثلاثاء 02 مايو 2023 08:36 مساءً وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى العاصمة عدن. وكان في استقباله عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين. . روابط ذات علاقة تعيين اللواء الركن صالح علي حسن رئيساً لهيئة العمليات المشتركة واللواء الركن يوسف علي الشراجي نائباً قرار جمهوري بإنشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها عدن الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يطّلع من وزير الدفاع على أوضاع القوات في جبهات المواجهة مع مليشيا الحوثي العليمي يغادر عدن في إجازة خاصة المزيد في الأخبار طلبة اليمن في مصر يصعدون ضد الحكومة .. صورة نظم الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر العربية صباح اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023م وقفة احتجاجية أمام مبنى الملحقية الثقافية في القاهرة للمطالبة بصرف

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