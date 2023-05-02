شكرا لبحثكم عن خبر وفاة 4 أطفال غرقا بحفرة مياة .. صور الضحايا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت محافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، حادثة مأساوية إذ لقي أربعة أطفال حتفهم غرقاً اثر سقوطهم في حفرة تجمع مياه الأمطار.

وقالت مصادر محلية إن أربعة أطفال غرقوا، في حفرة تجمع مياه الأمطار احدثها تدفق السيول الناتجة عن هطول الأمطار، بمنطقة الخشعة السفلى(المصينعة) في مديرية الصعيد بشبوة.

وأكدت المصادر وصول الاطفال الأربعة والذين توفوا غرقا وتتراوح أعمارهم ما دون الـ 13 عاما إلى مستشفى المصينعة في ذات المديرية.

واشارت المصادر الى أن من بين الأطفال الضحايا الأربعة شقيقين وهما ( محلبع طالب مجلبع لعوش الخشعي وعمار طالب مجلبع لعوش الخشعي) بالإضافة إلى صالح صقر عباد احمد الخشعي وسامر عوض احمد بن عمر الخشعي.

وشهدت اجزاء واسعة من شبوة هطول أمطار غزيرة تدفقت على إثرها السيول.

وكانت الأرصاد الجوية قد حذرت من استمرار حالة عدم استقرار في الأجواء والفرصة مواتية لهطول أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة خلال فترتي الظهيرة والمساء، داعيا السكان إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.