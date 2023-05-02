شكرا لبحثكم عن خبر صحة البيئة بصيرة يستأنف حملات الرش الضبابي لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والأوبئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

استأنف قسم صحة البيئة بمديرية صيرة محافظة عدن حملات الرش الضبابي التي ينفذها عقب توقفها لإجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار مدير قسم صحة البيئة بمديرية صيرة علي عبدالكريم، إلى توجيهات مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، باستمرار حملات الرش الضبابي لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والأوبئة في أحياء وشوارع المديرية.

وأوضح أن الحملة استهدفت البغدة شارع أروى، وسالم علي، والسلفادور، والزريبة، والعمال، والمعبد، والخدمة المدنية بالخساف.