شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أدنوك تواصل تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات في الرويس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة أدنوك، اليوم الثلاثاء أنها ستستمر في مشروع تطوير وتوسعة أعمالها في الغاز الطبيعي المسال، في مدينة الرويس الصناعية بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

وتمثل مدينة الرويس الصناعية مركز العمليات التشغيلية لأدنوك ومجموعة شركاتها، ويتيح اختيارها موقعًا لمواصلة تنفيذ المشروع بعد التقييم الشامل للعديد من المواقع إمكانية الاستفادة من منظومة العمل المتكاملة وفرص التكامل بين عمليات شركات المجموعة ومنشآت البنى التحتية القائمة في المدينة، إضافة إلى القاعدة الصلبة من الموردين المحليين.

وتعتزم أدنوك تطوير وتوسعة أعمالها ومضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليه، مع تصميم مرافق معالجة الغاز في المنشأة للعمل بالطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة والنووية، ما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال، في كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم.