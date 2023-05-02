شرطة تعز تعلن تضبط متهما بقتل زوجته وإصابة بناته

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة محافظة تعز، ضبط متهما بقتل زوجته وإصابة بناته، أثناء محاولته الهرب إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.



وقال مركز الإعلام الأمني التابع لشرطة تعز، في بيان (الاثنين)، إن الأجهزة الأمنية بشرطة مديرية المسراخ بالتنسيق مع قسم شرطة نجد قسيم، تمكنت من ضبط المدعو (ع . ع. م)، المطلوب بقضية تفجير قنبلة يدوية في منزله والتي أدت إلى وفاة زوجته وإصابة بناته بإصابات مختلفة بسبب خلافات أسرية.



وأوضحت، أنه تم ضبط المطلوب في القضية في منطقة نجد قسيم أثناء محاولته الهروب إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.



وأشارت إلى أنه تم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية وجمع الاستدلالات وإحالته إلى جهة الاختصاص.

