شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثالث حادثة من نوعها خلال أسبوع باليمن.. شاب يهشم رأس والده بمطرقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقدم شاب على قتل والده بطريقة وحشية في مدينة إب، وسط اليمن، في حادثة هي الثالثة من نوعها التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي خلال أسبوع.

وتم العثور، الاثنين، على جثمان مواطن من أسرة "الحداد" مقتولًا بطريقة مروعة بجوار مدرسة أروى بحي الوازعية وسط مدينة إب.

وعُثر على الضحية مقتولًا، وقد تهشم رأسه بشكل كامل، نتيجة تعرضه للضرب بمطرقة، اتضح لاحقًا أن أحد أبنائه هو من يقف خلف الجريمة المروعة التي هزت المجتمع.

وتأتي هذه الجريمة التي لم تعرف أسبابها حتى الآن، بعد يومين من جريمة قتل عنصر حوثي لأمه في مديرية العدين، غربي إب، بآلة حادة "فأس" على رأسها حتى فارقت الحياة.

والثلاثاء الماضي، أقدم مسلح على قتل أربعة من أفراد أسرته في مديرية حزم العدين ضمن جرائم العنف الأسري التي تفشت بشكل كبير في المحافظة.