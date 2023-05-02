اليمن.. مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم أسبوع المرور العربي 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مدير شرطة السير بوزارة الداخلية العميد عمر بامشموس، أهمية تسخير كافة الإمكانات لنشر التوعية بإرشادات وقواعد السير لشرائح المجتمع المختلفة للحد من حوادث المرور، والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسته، يوم الإثنين؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم أسبوع المرور العربي المزمع تنفيذه خلال الفترة من 4 وحتى 10 مايو القادم تحت شعار ( قواعد المرور سلوك حضاري).

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد العميد بامشموس، أن مواجهة مشاكل المرور هي مسؤولية مشتركة، ويتطلب تضافر جهود جميع قطاعات المجتمع لحلها.

واستعرض الاجتماع مقترحات، الأنشطة التي يتخللها أسبوع المرور في محافظات الجمهورية، وسبل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي والخاص للمساهمة في إنجاح فعاليات الأسبوع وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وشدد اللقاء على ضرورة تفعيل الحملات الإعلامية عبر وسائل الإعلام المرئية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، المصاحبة لأسبوع المرور العربي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مطلع العام الجاري، مقتل وإصابة 2390 مدنياً جراء الحوادث المرورية في المناطق المحررة خلال العام المنصرم 2022.

وتعد الحوادث المروية واحدة من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى مقتل وإصابة الآلاف من اليمنيين سنويًا، ويهدف هذا الاسبوع للتوعية بقواعد السير، للحد من تصاعد الحوادث المرورية، وخسائرها المادية والبشرية.

كما تعد ظاهرة حوادث المرور من أخطر المشكلات التي تواجهها دول العالم اليوم، وهو ما تظهره احصائيات منظمة الصحة العالمية، التي تشير الى أن اكثر من 3000 مراهق يموتون جراء حوادث الطرق.

وقدرت المنظمة الأممية إجمالي الوفيات يناهز 1.3 مليون حالة وفاة سنوياً لأسباب يمكن الوقاية منها إلى حد كبير، ويتعرض 20 الى 50 مليون شخص لإصابات خطيرة من جراء تلك الحوادث تؤدي في كثير من الحالات الى إعاقة دائمة.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية حوادث المرور السبب الأول للوفيات لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة.