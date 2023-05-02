مواطن يقتل مشرفًا حوثيًا حاول نهب أمواله غرب صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - انتصر مواطن لنفسه وأملاكه وأموال أبناء منطقته، غرب صنعاء، حين أقدم على قتل مشرف حوثي، بعد محاولته العبث بممتلكاته، وأخذها بالقوة، معتمدا على سلطته التي مكنته مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر مطلعة إن المواطن "إبراهيم شرف" من أبناء قرية الأريم، بني مهلهل، في مديرية الحيمة الداخلية، غرب صنعاء، أقدم على قتل القيادي الحوثي "حسين أحمد راجح جميل"، حماية لممتلكاته التي حاول القيادي الحوثي السيطرة عليها بقوة السلاح، وسطوة المليشيا.

وأوضحت المصادر، أن المواطن إبراهيم شرف تعرض لمضايقات عدة طيلة الفترة الماضية، من قبل المشرف الحوثي الذي أراد أخذ بئر مياه تابعة له دون وجه حق.



وأشارت إلى أن اعتداءات المشرف الحوثي على المواطن استمرت، حتى قام بسجنه في أحد سجون المليشيا في المنطقة، وهو الأمر الذي دفع المواطن ابراهيم للانتصار لحقه، والانتفاضة في وجه القيادي الحوثي، والذي أرداه قتيلا بعدما فتح عليه الرصاص الحي وسط القرية.

يأتي هذا في ظل الاعتداءات والنهب المتواصل الذي تقوم به مليشيا الحوثي ضد أموال وأملاك المواطنين في مناطق سيطرتها، وتهديد المخالفين بالسجن، وأموالهم بالمصادرة في حال اتخاذ أي مواقف مناهض لهم.