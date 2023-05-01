الحكومة اليمنية: تسيير رحلات برية محدودة لنقل مواطنينا من الخرطوم إلى مدينة مدني

أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، تسيير رحلات برية محدودة لإجلاء رعاياها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مدينة مدني.



وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إنه "تم تسيير رحلات برية محدودة من مدينة الخرطوم إلى مدينة مدني، بغية نقل مواطنينا إلى مناطق آمنة".



وأوضح البيان، أنه سيتم اجلاءهم لاحقاً إلى مدينة بورتسودان بعد انخفاض الإعداد المتواجدة هناك، مؤكدا استمرار الجهود حتى إجلاء كافة المواطنين الراغبين في ذلك.



ولفت إلى أنه يجري التنسيق بوتيرة عالية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال عملية الإجلاء في القريب العاجل.



وأكد مواصلة الجهود على الأرض من قبل السفارة واللجان المعنية، لترتيب عمليات الإجلاء وتقديم الخدمات القنصلية لاستكمال وثائق السفر والحالات التي تستدعي التدخل بعد اضطرار البعض للمغادرة من أماكن إقامتهم بشكل عاجل.



بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات اللازمة والممكنة، برغم الصعوبات الميدانية التي تعاني منها كافة الجاليات نتيجة الأوضاع الطارئة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، وفق البيان.



وشدد الخارجية، على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ومتابعة التعليمات الصادرة من اللجان المكلفة وبما يكفل العودة الآمنة لجميع المواطنين إلى أرض الوطن.



في السياق، أعلنت الخارجية في بيانها، مغادرة الدفعة الثانية من الرعايا اليمنيين الذين سبق وصولهم إلى مدينة جدة عبر رحلة الاجلاء الثانية الى أرض الوطن.



وأشارت إلى أن ذلك يتم عبر تسيير رحلات برية إلى كل من محافظتي عدن و مارب، بناء على التوجيهات الحكومية بهذا الخصوص.



والخميس، قالت الحكومة إن عدد الرعايا اليمنيين في السودان يتجاوز 17 ألفا، مشيرة إلى أن هناك ترتيبات لإجلاء 2600 من الراغبين بالمغادرة.



ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وتشتد حدة هذه الاشتباكات في العاصمة الخرطوم.

