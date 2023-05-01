مقتل قاصر برصاص أحد عناصر المجلس الانتقالي في حاجز تفتيش بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قاصر في وقت متأخر من مساء الأحد، برصاص جندي في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "عبدالله محمد خليل (16 عاما) قتل، في حاجز تفتيش مستحدث لقوات المجلس الانتقالي قرب جولة السفينة في مديرية الشيخ عثمان".



وأضافت، أن القتيل كان ضمن موكب زفاف مر على حاجز التفتيش قبل تعرضهم لإطلاق النار من قبل جندي في قوات الانتقالي دون معرفة الأسباب.



وأشارت المصادر إلى أن القوات العسكرية التي ينتمي إليها الجندي الذي أطلق النار لم تقوم بأي إجراء، فيما تطالب أسرة المقتول بسرعة تسليم القاتل إلى السلطات القضائية.



يذكر أن عشرات المدنيين قتلوا خلال السنوات الماضية برصاص أفراد قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات في حوادث مماثلة دون إجراء أي تحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة مرتكبيها.

