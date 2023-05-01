الصحفيون المحررون يزورون مجمع النصر لرعاية وتأهيل الجرحى بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قام الصحفيون المحررون صباح الأحد، بزيارة مقر اللجنة الطبية العسكرية ومجمع النصر لرعاية وتأهيل جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمدينة مأرب.

وطاف الزملاء عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وحارث حميد بأقسام المجمع وسكن الجرحى.. وتحدثوا مع عدد ممن كانوا في استقبالهم مثمنين جهودهم وتضحياتهم في طريق استعادة الدولة من سيطرة المليشيات الحوثية.

وخلال الزيارة، أشاد رئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد الركن عبدالعليم حسان بصمود الأسرى والمختطفين وخاصة الصحفيين داخل السجون الحوثية طيلة ثمانية أعوام، مثمنا زيارتهم الاولى منذ تحريرهم للابطال الجرحى من الجيش والمقاومة..

وقال الصحفي عبدالخالق عمران، إن هذه هي الزيارة الأولى لهم منذ تحريرهم، وتاتي اعترافا بفضل الأبطال من الجيش والمقاومة في فرض شروطهم على المليشيات لتحرير الأسرى والمختطفين في ميادين الحرب وجبهات القتال وجميع جولات المفاوضات.

وكان الزملاء الصحفيون قد قضوا أطول فترة سجن طالت الصحفيين على مستوى العالم وتضمنتهم صفقة التبادل الأخيرة برعاية الأمم المتحدة في ١٦ أبريل الجاري.

