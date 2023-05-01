شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الخارجية تعلن مغادرة الدفعة الثانية من الرعايا اليمنيين الى محافظتي عدن و مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ط

اعلنت وزارة الخارجية، مغادرة الدفعة الثانية من الرعايا اليمنيين الذين سبق وصولهم الى مدينة جدة عبر رحلة الاجلاء الثانية الى أرض الوطن، وذلك عبر تسيير رحلات برية إلى كل من محافظتي عدن و مارب، بناء على التوجيهات الحكومية بهذا الخصوص.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه " تم تسيير رحلات برية محدودة من مدينة الخرطوم إلى مدينة مدني، بغية نقل مواطنينا الى مناطق آمنة، حيث سيتم اجلاءهم لاحقاً إلى مدينة بورتسودان بعد انخفاض الاعداد المتواجدة هناك".

واكد البيان، استمرار الجهود حتى اجلاء كافة المواطنين الراغبين في ذلك، ويجري التنسيق بوتيرة عالية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال عملية الاجلاء في القريب العاجل..مشيراً الى مواصلة الجهود على الأرض من قبل السفارة واللجان المعنية، لترتيب عمليات الاجلاء وتقديم الخدمات القنصلية لاستكمال وثائق السفر والحالات التي تستدعي التدخل بعد اضطرار البعض للمغادرة من أماكن اقامتهم بشكل عاجل، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات اللازمة والممكنة، برغم الصعوبات الميدانية التي تعاني منها كافة الجاليات نتيجة الأوضاع الطارئة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة.

وشدد البيان، على ضرورة اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، ومتابعة التعليمات الصادرة من اللجان المكلفة وبما يكفل العودة الامنة لجميع المواطنين إلى أرض الوطن