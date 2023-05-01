شكرا لبحثكم عن خبر “الخليج الفارسي إلى الأبد” طهران تثبت يافطة أمام سفارة الإمارات وبريطانيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقامت إيران اليوم الأحد الـ 30 من أبريل، عرضا بحريا في شواطئ جزيرة كيش جنوبي البلاد، احتفالا بـ “اليوم الوطني للخليج الفارسي”.

ونظم العرض العسكري اليوم بمشاركة 60 قاربا تحمل العلم الإيراني، مع مسابقة تزلج هوائي “براسيلنغ” في الخليج.

وقامت بلدية طهران بتثبيت لافتات تحمل شعار “الخليج الفارسي إلى الأبد” أمام كل من سفارتي بريطانيا والإمارات في طهران، بمناسبة “اليوم الوطني للخليج الفارسي”.

ووفقا للسلطات الإيرانية، أطلق على هذا اليوم اسم “اليوم الوطني للخليج الفارسي”، بهدف حماية اسم هذه المنطقة وهويتها ذات الأهمية الاقتصادية والثقافية والجغرافية.

وتعود هذه التسمية للعام 1622 حيث طرد الإيرانيون المحتلين البرتغاليين من شواطئ إيران الجنوبية، وتم تحرير جزيرة هرمز من سيطرتهم التي استمرت 117 عاما.

ويعتبر الخليج “الخليج العربي”، ممرا بحريا مهما، حظي عبر العصور بموقع سياسي استراتيجي، ويهتبر اليوم أهم ممر بحري دولي، واستخدم عبر العصور للتجارة وتبادل السلع بين الشرق والغرب، كما كان ساحة للمنافسات والنزاعات الدولية والإقليمية.