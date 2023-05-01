شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: تذكرة طيران من صنعاء الى تعز عمرها 60 شنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت يوم الخميس صورة قديمة لتذكرة طيران خاصة بطيران اليمنية قبل 60 عام. وكان يومها اسم طيران اليمنية طيران اليمانية وكان يسير رحلات طيران بين صنعاء وتعز. والتذكرة عمرها 60 عاماً وهي تذكرة للخطوط الجوية اليمنية (الخطوط الجوية اليمانية سابقا) وحملت التذكرة إسم عمة/ عبدالله طميم من تعز إلى صنعاء موعد الرحلة: الساعة 08:20 30.05.1962 سعر التذكرة 9.5 ريال يمني وزن العفش الزائد: 6 ريال يمني

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