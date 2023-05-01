شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن مواد تسبب السرطان بـ”الإندومي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دافعت الشركة المصنعة لماركة إندومي الشهيرة للشعيرية سريعة التحضير عن سلامة منتجاتها، بعد عمليات سحب أجرتها السلطات في ماليزيا وتايوان، حيث يقول مسؤولو الصحة هناك إنهم اكتشفوا مادة يحتمل أن تسبب السرطان، بحسب ما نقلت شبكة سي ان ان الأمريكية.

وقال توفيق ويراتمادجا، عضو مجلس إدارة إندوفودز الإندونيسية لصناعة الأغذية، في بيان: “نود أن نؤكد أن (نودلز إندومي) آمنة للاستهلاك”.

وأضاف في البيان: ” تُعالَج جميع أنواع الشعيرية سريعة التحضير التي تنتجها إندوفودز في إندونيسيا وفقاً لمعايير سلامة الأغذية من معيار الدستور الغذائي للشعيرية سريعة التحضير والمعايير التي وضعتها الوكالة الوطنية الإندونيسية للرقابة على الأدوية والأغذية”.

تُعد “إندوفودز” واحدة من أكبر الشركات المصنِّعة للشعيرية سريعة التحضير في العالم وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة بما في ذلك المملكة السعودية ونيجيريا، حيث تحظى بشعبية خاصة.

في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد مدير الشركة ورئيسها المفوض فرانسيسكوس ويليرانج أنها “اتبعت وامتثلت بصرامة” لمعايير الصحة والسلامة الغذائية المحلية والدولية.

فيما قال مسؤولو الصحة في ماليزيا وتايوان هذا الأسبوع إنهم اكتشفوا مركباً يسمى أكسيد الإيثيلين في شعيرية “دجاج خاصة” في إندومي.

ويعد أكسيد الإيثيلين غازاً عديم اللون والرائحة يستخدم لتعقيم الأجهزة الطبية والتوابل، ووفقاً لوكالة حماية البيئة الأمريكية، يمكن أن يساهم الغاز في زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وقالت وزارة الصحة الماليزية إنها فحصت 36 عينة من المكرونة سريعة التحضير من ماركات مختلفة منذ عام 2022 ووجدت أن 11 عينة تحتوي على أكسيد الإيثيلين.

وأضاف أن المنتجات الضارة سُحِبَت منذ ذلك الحين. ولم يتضح ما إذا كانت علامات تجارية أخرى متورطة.

جاءت هذه الأخبار بعد أيام فقط من إعلان وزارة الصحة في تايبيه أن المسؤولين اكتشفوا أكسيد الإيثيلين في نوعين من الشعيرية سريعة التحضير، بما في ذلك نكهة دجاج إندومي، بعد عمليات تفتيش عشوائية أُجرِيَت في العاصمة.

وقالت وكالة مراقبة الغذاء والدواء الإندونيسية في بيان ، إن المنتجات المتاحة محلياً “آمنة للاستهلاك لأنها تفي بمعايير السلامة الخاصة بها”، رغم احتوائها على آثار من أكسيد الإيثيلين. وحثت الوكالة شركة إندوفودز على ضمان عدم احتواء المنتجات على مستويات عالية من المادة الكيميائية.