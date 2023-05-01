شكرا لبحثكم عن خبر سوق قات في عدن يثير الصراع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

احتدم الصراع خلال يومين بين عدد من القيادات للسيطرة على سوق قات جديد بعدن.

واعيد على نحو مفاجئ تفعيل سوق قات المسعودي بمنطقة الدرين بالمنصورة عقب ماقيل ان احد القيادات قام باستئجاره منه.

واجبر العشرات من بائعي القات في الشيخ عثمان والمنصورة على نقل نشاطهم الى داخل السوق الامر الذي فجر خلاف مع قيادات اخرى كانت تتكسب من الاسواق السابقة.

وشهد السوق الجديد صراعا وصل الى حد التراشق بالاعيرة النارية امس.

ويؤيد قطاع من القيادات نقل السوق ويعارض اخرين الامر الذي حول السوق الجديد الى ساحة صراع كبيرة للنفوذ.