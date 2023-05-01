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بدعم سعودي.. بناء وإعادة تأهيل ٢٠ مدرسة في أربع محافظات يمنية

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المنامة - ياسر ابراهيم - ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم مشروع اعادة تأهيل وبناء فصول دراسية إضافية لعشرين مدرسة في محافظات أبين ولحج والضالع وتعز.

وحسب وكالة سبأ، فأن المشروع يشمل أعمال توسعة 10 مدارس من خلال إنشاء 28 فصل دراسي، وتزويدها بالمقاعد الدراسية، وإعادة تأهيل 10 مدارس أخريات بشكل كامل، ورفع كفاءة البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، وتقديم أنشطة الدعم النفسي.

ويهدف مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للطلبة من الجنسين بما فيهم الطلاب من الفئات الضعيفة والمتضررة، وتعزيز التحاقهم وانتظامهم في البيئة التعليمية في المدارس مستهدفة.

وأدى الانقلاب الذي شنته مليشيا الحوثي إلى تدمير نحو 3000 مدرسة في اليمن، بعضها تعرضت للتدمير الكلي والتفجير، وبعضها الأخر للتدمير الجزئي، فيما تحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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