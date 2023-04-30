إصابة جنديين في قوات الانتقالي بانفجار عبوة ناسفة بعربة عسكرية شرقي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب جنديان من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء أمس السبت، بانفجار عبوة ناسفة بعربة عسكرية شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "عبوة ناسفة انفجرت، في مركبة عسكرية تابعة لقوات الانتقالي في قرية البقيرة بمديرية مودية، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح".



وأضاف أن الانفجار حدث أثناء مرور العربة العسكرية وسط القرية باتجاه مقر قوات المجلس الانتقالي المتواجدة عند مدخل وادي عومران، في مودية.



والخميس، قتل القيادي في قوات المجلس الانتقالي "فوزي شايف البكري" إثر انفجار عبوة ناسفة بالمركبة التي كان يقودها في طريق ترابي بقرية امبقيرة على مدخل وادي عومران بالمديرية ذاتها.



ولاحقا، يوم الجمعة، أعلن "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، مسؤوليته عن مقتل القيادي بقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي "البكري"، وقال التنظيم في بيان إنه "نفذ الخميس 3 تفجيرات متتالية استهدفت قوات المجلس الانتقالي بمحافظة أبين".

