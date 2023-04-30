البعداني يستدعي12لاعب لمعسكر مصر

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يزيد بن سلمان - شبوة - - منتخب الناشئين يجري أول تمرين في معسكر القاهرة

- غداً يلتحق لاعبا الصقر تعز وخيبل المهرة بالمعسكر ..و10 لاعبين في المهجر

- ترتيب ثلاث مباريات تجريبية قادمة مع اندية قوية

القاهرة / المنسق الاعلامي / عبده المدان

أجرى المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم اليوم اول تمرين في معسكره الخارجي بالقاهرة في إطار التحضيرات التي يجريها استعدادًا للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 15 / يونيو وحتى 2 يوليو / 2023م ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ( اليمن و تايلاند وماليزيا ولاوس )

التمرين كان خفيفاً وركز الجهاز الفني على اخضاع اللاعبين للاستشفاء بعد رحلة السفر

ومن المتوقع ان يلعب المنتخب في معسكر القاهرة ثلاث مباريات تجريبية مع أندية مصرية قوية

وسيلتحق بمعسكر القاهرة غدًا الإثنين لاعبا المنتخب

1- غسان نبيل برادة - الصقر تعز

2- علي محمد احمد - خيبل المهرة

واستدعى الجهاز الفني 10 لاعبين من أبناء اليمن في الخارج وهم

1- أحمد عبد الخالق الخضر من سلطنة عمان

2- علي عدنان محمد حسن من الإمارات

3- زيد محمد يحيى النمري من فنلندا

4-سلطان حفظ الله صالح نهشل من السعودية

5- بسام فؤاد علي بن سودان من السعودية

6- عمر علي القرشي من امريكا

7- إبراهيم فهمي محمد اليزيدي من فنلندا

8- محمد رمضان شوعي جمعان من السعودية

9- أحمد نجيب عبد الرحمن الأغبري من الإمارات

10- أسامه خالد عبد الواحد حميد من الإمارات

وسيصل مساء اليوم اللاعب ابراهيم اليزيدي فيما بقية اللاعبين سيصلون خلال هذا الاسبوع

حضر تمرين اليوم المهندس حسن باشنفر نائب رئيس الاتحاد لا