شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التخطيط يشارك في اجتماع محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، في الاجتماع السنوي ال 52 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المنعقد في العاصمة المغربية الرباط، ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022م، ومناقشة التقرير السنوي والوضع المالي للصندوق والأنشطة التي يقوم بها والسياسات الجديدة وفقا لتوجهات الصندوق الحالية نحو المشاريع المتعلقة بالتغيرات المناخية والمشاريع الخضراء للحفاظ على البيئة من الغازات السامة المنبعثة ونحو تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية البيئة والتوجه صوب الأمن المناخي والأمن الغذائي والمائي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي للغذاء والقدرة على مواجهة الآثار السلبية من الكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة ومنها كوفيد-19 والحرب الروسية - الأوكرانية.

كما تم مناقشة وإقرار المواضيع الهامة الدورية السنوية، وتم اختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس والموافقة عليهم من قبل محافظي الصندوق العربي، وسيتم مباشرة أعمالهم لإدارة للدورة الجديدة هذا العام.

وعلى صعيد متصل، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع مدير الصندوق الكويتي بالإنابه طة البحر، عددا من المواضيع ذات الصلة بالمشاريع التي يمولها الصندوق في اليمن والمديونية القائمة على الجمهورية اليمنية للصندوق الكويتي.

وتم الاتفاق على اهمية إعادة جدولة الديون مع مراعاة الوضع الاقتصادي والظروف الحالية للبلد، من أجل استئناف الصندوق تنفيذ المشاريع التنموية واستحقاق السحب من القروض والمنح التي يقدمها الصندوق للبلد.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع برمجة المشاريع وزيرة الشرماني.

