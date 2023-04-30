شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. بن حبتور يسام فيصل رجب سلاحه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلمت جماعة الحوثيين اللواء فيصل رجب سلاحه الشخصي. وسلم رئيس الحكومة في صنعاءد. عبدالعزيز بن حبتور رجب سلاحه الشخصي وهو سلاح الي فرخ ومسدس شخصي. وقالت مصادر في وفد الوساطة ان السلاح كان بحوزة رجب عند وقوعه في الاسر في العام ٢٠١٥

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. بن حبتور يسام فيصل رجب سلاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.