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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقَّد محافظ لحج أحمد تُركي، ووكيل المحافظة وَضَّاح الحَالِمِي، اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المرافق الحكومية، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

تركي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المرافق الحكومية بلحج

واستمع المحافظ تُركي والوكيل الحَالِمِي، من مديري عموم فرع البنك المركزي اليمني ممدوح الشَّعبِي، ومكتب المالية فضل حيدرة، وفرع الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية محمَّد هَوَّاش، ومكتب لتربية والتعليم فهمي بجَّاش، والواجبات الزكوية مُنِيف السَّقَّاف، وصندوق النظافة وتحسين المدينة العميد محمَّد الرُّجاعِي، والوحدة المحاسبية بالمحافظة ربيع عيور، إلى شرح مفصَّل عن نسبة الحضور لموظفي وحداتهم الإدارية ومزاولتهم لأعمالهم الاعتيادية بمكاتبهم وتقديمهم للمواطنين الخدمات الاختصاصية في مرافقهم كلًا في مجاله، في أول أيام الدوام الرسمي بعد انقضاء إجازة عيد الفطر.

من جانبه، أوضح مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج محمد مَدَس، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أن المكتب عمل على تسيير لجانه الرقابية التفتيشية إلى وحدات السلطتين المركزية والمحلية بالمحافظة، لمتابعة مدى التزام الموظفين بدوامهم الرسمي، حيث بلغت نسبة الانضباط الوظيفي 89 بالمائة.

