شكرا لبحثكم عن خبر قبائل ابين تنجح في الافراج عن الاسير فيصل رجب .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اطلق سراح اللواء فيصل رجب في صنعاء يوم الاحد عقب 8 سنوات من الاسر بيد ميلشيا الحوثي .

واخلي سبيل رجب خلال احتفال ومؤتمر صحفي أقيم في ساحة ميدان السبعين .

وقال الشيخ الخضر مسعود الزامكي لصحيفة "عدن الغد" ان جهود وفد قبائل ابين تكللت بالنجاح مشيرا الى ان الوفد تسلم رجب في ميدان السبعين .

وأشار الزامكي الى ان رجب تم تسليمه برفقة مسدس وسلاح فرخ كانا بعهدته حينما تعرض للأسر في مارس 2015 .

وقال الزامكي ان الوفد انطلق من صنعاء في طريقه الى ابين متوقعا توقفه في ذمار في ضيافة مشائخ واعيان ذمار قبل ان يواصل طريقه لاحقا صوب محافظة ابين .

واشار الزامكي ان الوفد ربما يصل محافظة ابين يوم غدا الاثنين .