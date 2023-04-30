وفاة امرأة وطفلين في حادثتي انهيار منزل وغرق شمالي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفلان وامرأة، في حادثتين منفصلتين، في محافظتي صنعاء، والمحويت (شمالي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن امرأة تُدعى (حياة عبدالله الحيمي 35) توفيت، السبت، إثر انهيار منزل مهجور مكون من ستة طوابق في قرية "قرن الدهور" بعزلة هوزان في مديرية مناخة غربي صنعاء.



وحسب المصادر فإن المنزل انهار بشكل مفاجئ، نتيجة الأمطار الغزيرة وتهالكه، وصادف ذلك مع وجود الضحية "الحيمي" بداخله لجلب "حطب" من بعض غرفه التي تستخدمها أسرتها كمخزن.



وفي حادثة أخرى، توفي طفلان غرقا في حاجز مائي، السبت، بمحافظة المحويت (شمالي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الطفلين توفوا غرقا جوار منزلهم الكائن في قرية المعزب الشويع بمديرية خميس بني سعد بمحافظة المحويت.



وأفادت أن الطفلين توفيا غرقا إثر سقوطهما على التوالي في الحاجز المائي الذي كانا يلعبان بجواره.



وخلال الأيام الماضية، تم تسجيل عدة حالات وفاة غرقا في السدود والحواجز المائية التي امتلأت جراء الأمطار الموسمية التي تضرب البلاد منذ عدة أسابيع.

