عنصر حوثي يقتل أمه ضربا بآلة حادة في "العدين" غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم عنصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، على قتل أمه بآلة حادة في محافظة إب (وسط اليمن).



وقال مصدر محلي، إن مسلحاً حوثياً يُدعى "وضاح صادق أحمد الجرافي" من سكان قرية "الصفا" بعزلة "بني زهير" بمديرية العدين (غربي إب)، أقدم، أمس السبت، على ضربه أمه بآلة حادة "فأس" على رأسها حتى فارقت الحياة.



وأضاف أن الجاني وبعد أنهى جريمته حاول قتل والده بذات الطريقة، غير أن الأخير تمكن من الفرار.



وبحسب المصدر فإن الجاني، أحد عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية وقد شارك معها في جبهات القتال رفقة عدد من أشقائه.



وتشهد محافظة إب جرائم عنف أسرية، غالبيتها يقوم بها مسلحون حوثيون عائدون من جبهات القتال أو الدورات الطائفية التي تقيمها المليشيا.



ووفقا لإحصائية خاصة بموقع "يمن شباب نت"، فإن 66 شخصاً قتلوا في محافظة إب نتيجة جرائم العنف الأسري خلال السنوات الخمس الأخيرة، من بينها عشرات حالات القتل التي ارتكبها عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

