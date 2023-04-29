شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يستقبل وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن | خاص

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمقر المجلس بالعاصمة عدن، اليوم السبت، اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق.

ورحّب الرئيس القائد باللواء الصبيحي وهنأه بخروجه من الأسر في سجون المليشيات الحوثية، مشيدا بصموده، وثباته، وصبره، بمعية الأسرى الآخرين، مجددا التأكيد أن كل تلك التضحيات لن تذهب سدى، وستظل محل فخر، واعتزاز وطنهم وشعبهم.

وأثنى الرئيس القائد على الأدوار النضالية للواء الصبيحي ومواقفه الوطنية خلال مشواره الحافل بالعطاء في خدمة الوطن.