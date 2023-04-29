شكرا لبحثكم عن خبر وفاة عروس سنحان وهي في سيارة زفافها الى عريسها بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت عروسة في موكب زفافها يوم أمس الخميس بمحافظة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن عروسة توفيت بصورة مفاجئة داخل سيارة كانت تقلها ضمن موكب زفافها المتجه إلى منزل عريسها في حي ضبوة بمديرية سنحان. وذكرت المصادر أن العروسة كانت تتمتع بصحة جيدة ولم تعاني من أي مشاكل صحية قبل وفاتها.

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