شكرا لبحثكم عن خبر عدن الغد : توجيهات حوثية بالإفراج عن فيصل رجب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت صحيفة "عدن الغد" ان توجيهات رسمية من قبل قيادة جماعة الحوثي صدرت وتقضي بالافراج عن اللواء فيصل رجب والمحتجز في صنعاء منذ 8 سنوات مضت.

وقال مصدر في الوفد القبلي الخاص بقبائل ابين وشبوة والبيضاء والذي توجه الى صنعاء قبل أيام انه تم إبلاغه بان قرار الافراج عن رجب قد اتخذ.

وأشار المصدر الى انه من المتوقع ان تتم عملية الافراج خلال 48 ساعة القادمة .