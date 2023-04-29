يَخت مجهول قتل جندي وامتنع عن التوقف.. الحكومة اليمنية تكشف تفاصيل إطلاق النار في سواحل المهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف الحكومة اليمنية مساء الجمعة، ملابسات حادثة إطلاق النار في المياه الاقليمية اليمنية التي حدثت صباح اليوم بالقرب من سواحل نشطون في محافظة المهرة (شرق اليمن)، وقالت أنها تحتفظ بحقها فيما نتج عن الحادثة التي اسفرت عن مقتل جندي يمني واختراق المياة الاقليمية اليمنية.

وقالت خفر السواحل اليمنية "أنها تبادلت إطلاق النار مع مسلحين على متن يخت مجهول نتج عنه استشهاد احد العسكريين اليمنيين وجرح آخرين وأضرار أخرى مادية، وتمكن اليخت من الفرار".

ووفق بيان لخفر السواحل "اثناء تنفيذ دورية بحرية لزورقين تابعة لخفر السواحل وزورق تابع للبحرية اليمنية (زوارق دوريات صغيرة) للبحث عن هدف مشتبه به بالقرب من سواحل المهرة، تزامن ذلك مع مرور سفينة بالقرب من الموقع المبلغ عنه، حوالي ٦ ميل بحري من سواحل راس فرتك وحصوين واتضح انه يخت يدعى MY KALIZMA".

وأضاف "عرّفت زوارق الدوريات بنفسها وحاولت التواصل مع اليخت عبر جهاز ال VHF، لكن لم يرد كابتن اليخت على النداءات المتكررة (استجواب اعتيادي) كون اليخت كان مبحر في المياه الاقليمية اليمنية ولا يرفع علم اي دوله (مجهول)، على مسافة قريبة جداً من الساحل اليمني، حوالي ٦ ميل بحري".

وتابع البيان: "اقتربت زوارق الدوريات من اليخت في محاولة لجذب انتباه طاقم اليخت للرد على الاتصال عبر ال VHF، والتوقف الا ان اليخت بداء بزيادة السرعة وإطلاق وابل من الرصاص من آليات مختلفة من قبل مسلحين على متن اليخت، رافضين الرد على النداءات او التوقف".

وأشار: "ان امكانات الزوارق متواضعة من حيث السرعة وسعة الوقود والسلاح، لم يتمكنوا من مطاردة اليخت وايقافه، ولاذ بالفرار باتجاه المياه الدولية. كما انه أطلق نداء استغاثة وعلى ضوءها تم اصدار تحذير من عمليات التجارة البحرية البريطانية رقم 001 ابريل تحت عنوان "هجوم" فيه معلومات مغلوطة مستقاة من طرف واحد - طاقم اليخت".

وواضحت خفر السواحل اليمنية "وبالنظر لخط سير اليخت قبل الحادثة لوحظ انه يمر بمحاذاة الساحل بشكل مريب جدا الى حد 4,5 ميل بحري من الساحل في بعض الأماكن، وعليه مسلحين وغير معروف ماذا يحمل".



وكشف المعلومات التي حصلت عليها عن اليخت المجهول، وقالت إنه "مسجل في جزر كوك (Cook Islands) وطاقمه مكون من عدد ٩ بحارة بما فيهم الكابتن- جنسية هندية، والفريق الامني مكون من ثلاثة بينهم يوناني واثنين هنود لديهم اسلحة أوتوماتيكية حديثة وقناصة".

وقال البيان "أن الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها تجاه ما نتج عن الحادثة كون اليخت اخترق المياه الاقليمية وابحر فيها دون رفع علم دولة اليخت وكذلك رفض الرد والتوقف في مخالفةً صريحة للقانون البحري الدولي، فضلاً انه لا يوجد لديه اي مبرر بالاشتباه كونه تم اشعاره اكثر من مرة بان الزوارق تتبع الحكومة اليمنية وشكلها حربي وليست مدنية او قوارب صيد تقليدية".

وفي وقت سابق، قالت وكالة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة، إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم إلى الجنوب من بلدة نشطون الساحلية اليمنية. وذكر "أن أعيرة نارية أُطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهدت أيضا ثلاثة قوارب على متن كل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".



وأمس الخميس، عُثر في جيبوتي على يخت خاص على متنه ثلاثة روس ومصريان أفيد مؤخراً عن فقدانه في البحر الأحمر قبالة اليمن بعد ما قال مالكه إنه هجوم شنه مسلحون مجهولون. ونقلت وكالة "رويترز" عن ديمتري تشوغويفسكي مالك اليخت القول، "إنهم تعرضوا للهجوم من الجانب اليمني، وتم إطلاق النار عليهم ... لكنهم تمكنوا من الفرار على الرغم من حدوث أضرار كبيرة لليخت".



وخلال السنوات الماضية تعرضت عدة سفن للهجوم في السنوات الأخيرة قبالة السواحل اليمنية، في الوقت التي تشهد تكثيف لعمليات تهريب الأسلحة لميلشيات الحوثي من قبل إيران، وسبق أن ضبطت القوات البحرية الدولية عدد من قوارب التهريب.