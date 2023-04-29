قيمتها 725 ألف دولار.. نيويورك تعيد ثلاثة قطع أثرية إلى اليمن استولى عليها مسؤول بمتحف أمريكي شهير

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج، يوم الجمعة، أن نيويورك ستعيد ثلاثة قطع أثرية قيمتها 725 ألف دولار إلى الشعب اليمني في إطار تحقيق جنائي في أحد هواة جمع الآثار في مانهاتن.



ووفق ما نقلته رويترز، تم الاستيلاء على الآثار - بما في ذلك كبش مصنوع من المرمر يعود للقرن الخامس قبل الميلاد، والذي نُهب خلال الحرب الأهلية اليمنية في عام 1994 - من شقة شيلبي وايت في مانهاتن، وهو عضو في مجلس أمناء متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.



وقال الفين براج إن التحقيق في قضية وايت الذي أجرته وحدة الاتجار بالآثار في مانهاتن "سمح لعشرات القطع الأثرية التي نُزعت من بلدانها الأصلية بالعودة إلى ديارها".



وقال "هذه مجرد ثلاثة قطع أثرية من حوالي 1000 قطعة أثرية أعدناها إلى مواطنها خلال الأشهر الستة عشر الماضية".



وشكر مكتب المدعي العام شيلبي وايت على تعاونه في التحقيق.



وفي ديسمبر، ذكرت صحيفة Art Newspaper، وهي نشرة تجارية، أن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن قد صادر ما قيمته 24 مليون دولار من الآثار من شقة وايت.



سيتم عرض القطع اليمنية مؤقتًا في معهد سميثسونيان بواشنطن حتى تتمكن السلطات اليمنية من إعادتها بأمان.

من جانبها أعلنت السفارة السفارة اليمنية في واشنطن استلامها ثلاث قطع اثرية يمنية بعد ان تمكنت السلطات الأمنية بمدينة نيويورك من ضبطها خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٣.



ووفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية، وتشمل الآثار المستردة تمثالا للوعل اليماني يعود عمره للقرن الخامس قبل الميلاد وتمثالا لامرأة من حجر المرمر يعود عمره للقرن الثاني قبل الميلاد، اضافة الى صحن أثري فضي يعود عمره للقرن الثالث ميلادي.



وأجرى التسليم في حفل عقد اليوم الجمعة بمقر المدعي العام الامريكي في نيويورك بحضور عدد من المسئولين الأمريكيين، وأشاد السفير اليمني محمد الحضرمي، بجهود السلطات الامريكية في ضبط القطع الأثرية المنهوبة وإعادتها للحكومة اليمنية.



وقال الحضرمي "أن التراث والأثار اليمنية لطالما تعرضت للكثير من السرقة والنهب جراء الانقلاب الحوثي الغاشم على الدولة ومؤسساتها"، مشيرا إلى "أن عددا من المتاحف اليمنية قد تعرضت للسطو سابقا من قبل المنظمات الارهابية وأن السلطات اليمنية تعمل كل ما بوسعها للحد من تهريب ونهب الاثار".



ولفت: "أن الحكومة اليمنية ونظرا للأوضاع الحالية بسبب الانقلاب الحوثي ومن أجل الترويج للتراث اليمني في الأوساط الامريكية فقد قررت اضافة هذه الاثار للآثار المعارة سابقا لمتحف السميثسونيان الشهير في قلب العاصمة الامريكية واشنطن"



ويعد المتحف من أعرق المتاحف في الولايات المتحدة تأسس عام 1846.



فيما أكدت نائبة المدعي العام في نيويورك على أن الاجهزة الامنية والقضائية الامريكية ستستمر في تتبع وضبط كل القطع الاثرية اليمنية المنهوبة وتعيدها الى الحكومة اليمنية.



وتسعى الحكومة اليمنية حاليا إلى استكمال اجراءات التوقيع على مذكرة تفاهم مع الحكومة الأمريكية بشأن فرض قيود استيراد على الآثار اليمنية المسروقة لمدة خمس سنوات بموجب اتفاقية اليونسكو للعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، والتي ستسهم في تعزيز جهود حماية التراث اليمني ومنع الاتجار بالآثار واليمنية المسروقة مستقبلا.