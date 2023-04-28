شكرا لبحثكم عن خبر شاهد الممثلة السينمائية اليمنية التي تنقبت ثم كتبت عن "المستنقع" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتزلت التمثيل وارتدت النقاب.. الممثلة سماح العمراني تثير ضجة بين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفها للدراما اليمنية بـ “المستنقع”

السلام عليكم أجمعين…

استيقظت صباح اليوم لاتجهز لصلاتي ثم لاعد شيئا لاتناوله

وكعادة الجميع عند الاستيقاظ يقومون بجوله سريعه وتفتيش جوالاتهم عندها..ومن الساعه ال5 إلى الساعه 7 وانا على الجوال

وجدت عشرااااات المنشورات والاشارات من أناس اعرفهم ولا اعرفهم حول ارتدائي للنقاب عن قناعه او افتراض ان زوجي قد فرضه علي وكذلك مقارنتي بإحدى الأخوات وهذا الشي أوجعني جدا بطريقه سيئة

وقد سبق هذا منشور سابق لي في رمضان تم من خلاله صنع فرضيات اني تنقبت بالقوة وبأني اخيراً تبت ووووالخ..

واني الان ما ابرر ولكن أوضح للناس اللي تحب سماح وتحترمها

اولا-ارتدائي للنقاب قناعه ذاتيه ساعدني بها زوجي عن طريق عدم الفرض او الضغط

ثانيا-المقارنة بيني وبين إحدى الأخوات كانت ظالمة لكلتانا

وخاصه هي

ولا ارضاها عليها

والله لا ارضاها ولا أقبل ان يتم رفعي هكذا لمجرد اني تنقبت

فلربما نظرة الله لها أعظم مني

بلى والله تغيرت..

ولعل أبرز ما رايتموه هو التغير الخارجي فقط كالنقاب

نعم تنقبت وغيرت اسلوب حياتي بالكامل حتى بالناس اللذين كانوا فيها ولكني لست مثاليه

ولكني والله احاول بل واجا.هد هذه النفس لأكون ملتزمه

بكل قوتي احاول واقع بالامس فيشد نوح على يدي اليوم

واشد يده غدا

حذفت 70%من صوري من على حساباتي في الفيسبوك والانستا ولم استطع على التيكتوك لاني لم استعده بعد لشعوري اني اتعبت الأخ مختار عبدالمعز في استعادة حساباتي السابقه فتركته مؤقتاً

وابقيت بعض صوري في حساباتي بدون تغطيه

ظن البعض لاني لازلت احب الشهرة

او لاني اريد العودة لمستنقع الدراما اليمنيه

ظنكم تقريبا صحيح نعم اشتاق احيانا ..فمن هذا الذي لايحب ان يشار له بالبنان

ولكني لست سطحيه

فالسبب الاعظم كان

لأجل هذه اللحظة عندما تغمرني الفرحه بأني قدوة حسنة

وبأني أحسنت التصرف كطفله فأفرح فتأخذني العزة بالاثم لارى نفسي القديمه الطيبة الساذ.جه الملتفه بحجاب بالاسم لا الشرع وبعباية بالاسم لا الشكل

فاعود لرشدي قبل ان ارى نفسي على احداهن

فالله خلقنا سواسية كاسنان المشط

لانرفع سوا بإتقاء الله

ولا نحط سوا بالاعراض عن ذلك

في قلبي الكثير ولكن سأكتفي بهذا القدر

واعتذر للإطاله

#دعوا_الخلق_للخالق

#انتقد_بتربيتك

سماح العمراني من صفحتها على الفيس بوك