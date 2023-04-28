محسن الهمزة في ذمة الله

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يزيد بن سلمان - شبوة -

مكتب الثقافة بعدن ينعي وفاة الاستاذ محسن الهمزة مدير شؤون الموظفين الاسبق

الخميس، ٢٧ أبريل / نيسان ٢٠٢٣

نعى مكتب الثقافة بالعاصمة عدن اليوم وفاة الاستاذ محسن محمد عبدالولي الهمزة مدير شؤون الموظفين الاسبق

وجاء في بيان النعي :

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره و قلوب يملوها الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة.المغفور له باذن الله تعالى الاستاذ محسن الهمزة الذي وافته المنية ظهر اليوم بعد معاناة مع المرض

ويعد الفقيد محسن الهمزة من أقدم الكوادر الإدارية التي عملت في مكتب الثقافة في عدن وتقلد فيه العديد من المناصب الإدارية والتي كان آخرها مدير عام شؤون الموظفين في المكتب

وبهذا المصاب الجلل يتقدم الموسيقار احمد صالح بن غودل مدير عام مكتب الثقافة بعدن وكافة منتسبي مكتب الثقافة باحر التعازي القلبية الحارة إلى كافة أفراد أسرته الكريمة سألين المولى عز وجل بان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يسكنه فسيح جناته.وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان

انا لله وانا اليه راجعون