وكالة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لهجوم مسلح من ثلاثة قوارب قبالة سواحل اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وكالة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة، يوم الجمعة، إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم إلى الجنوب من بلدة نشطون الساحلية اليمنية.



وذكرت الوكالة في بيان أن أعيرة نارية أُطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهدت أيضا ثلاثة قوارب على متن كل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص.



ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، عن الحادثة.



وبلدة "نشطون" تقع في محافظة المهرة على ساحل البحر العربي (شرقي اليمن).

وعثر في جيبوتي يوم الخميس على يخت خاص على متنه ثلاثة روس ومصريان أفيد مؤخراً عن فقدانه في البحر الأحمر قبالة اليمن بعد ما قال مالكه إنه هجوم شنه مسلحون مجهولون.



ونقلت وكالة "رويترز" عن ديمتري تشوغويفسكي مالك اليخت القول، "إنهم تعرضوا للهجوم من الجانب اليمني، وتم إطلاق النار عليهم ... لكنهم تمكنوا من الفرار على الرغم من حدوث أضرار كبيرة لليخت".



وتعرضت عدة سفن للهجوم في السنوات الأخيرة قبالة الساحل اليمني الذي مزقته ثماني سنوات من الصراع بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، -والتي تسيطر على شمال اليمن والساحل القريب من المكان الذي يعتقد أن السفينة كانت فيه- وتحالف عسكري تقوده السعودية يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

المصدر: رويترز