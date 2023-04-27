موقع بريطاني: كيف قدمت حرب اليمن منافع "غير متوقعة" لإريتريا وأرض الصومال؟ (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - أدت العلاقات في القرن التي أقامتها الإمارات والسعودية بسبب الصراع اليمني إلى تحسن كبير في ثروات الدول المجاورة. وأثار الانفراج الأخير بين إيران والسعودية احتمالية أن الحرب اليمنية الطويلة قد تقترب أخيرًا من نهايتها. حيث دمر الصراع أفقر دولة في العالم العربي.



حتى إذا تم تحقيق السلام - ومن المرجح أن تستغرق أي مفاوضات شهورًا إن لم يكن أكثر - فسوف تمر سنوات قبل أن يتعافى اليمن. ومع ذلك، في حين أن اليمن عانت بلا شك، فقد أثبتت بعض البلدان أنها مستفيدة بطريقة مفاجئة من حربها الطويلة.



فعلى الجانب الآخر من مضيق باب المندب وخليج عدن على التوالي، شهدت إريتريا وأرض الصومال تغيرًا في ثرواتهما بسبب الصراع.



وفي حين أن قلة فقط كان بإمكانهم توقع ذلك عندما بدأت الحرب الأهلية في اليمن، أو الأهم من ذلك، عندما تدخلت المملكة العربية السعودية في عام 2015 على رأس تحالف حليف لهما، كان للتداعيات تأثير غير مباشر عزز مواقف أسمرة وهرجيسا الدولية.



كانت التغييرات أكثر دراماتيكية بالنسبة لإريتريا. قبل حرب اليمن، كانت إريتريا معزولة دوليًا وتخضع لعقوبات الأمم المتحدة. وحصلت على استقلالها في عام 1991 بعد حرب استمرت 30 عامًا مع إثيوبيا، لكنها ظلت منذ ذلك الحين متشككة تجاه الأجانب ومنغلقة نسبيًا على العالم.



تربع حاكمها، أسياس أفورقي ، فوق نظام ديكتاتوري قاسي فرض الخدمة الوطنية الإلزامية على جميع الإريتريين حتى منتصف العمر. أدى العداء مع جيرانها إلى تفاقم الوضع. انتهت حرب أخرى مع إثيوبيا في 1998-2000 دون حل، تاركة حدودها الطويلة مغلقة وخانقة للتجارة.



وفي الوقت نفسه، أدت المناوشات مع جيبوتي في الجنوب إلى حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وعقوبات أخرى في عام 2009. وأثارت العلاقات الدولية القليلة لإريتريا مزيدًا من الضغينة، حيث اتهمت أسمرة بتقديم الدعم لحركة الشباب في الصومال بسبب موقفها المناهض لإثيوبيا.



ثم جاءت الحرب في اليمن. حيث احتاجت الرياض، ولا سيما حليفتها الرئيسية، أبو ظبي، إلى قواعد عسكرية وموانئ أقرب إلى خط المواجهة، وكانت إريتريا مثالية.



وكانوا يأملون في البداية في استخدام جيبوتي، لكن الأخيرة اختلفت مع الإمارات احول الطريقة التي تدير بها موانئ دبي العالمية ميناءها، تاركة أبو ظبي تبحث عن مكان آخر.



تم إقناع إريتريا بإنهاء علاقتها مع إيران والانضمام إلى التحالف ضد حلفاء طهران اليمنيين، الحوثيين، مما يسمح للإمارات باستخدام ميناء عصب المطل على البحر الأحمر كقاعدة عسكرية.



في المقابل، وعدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أفورقي بالاستثمارات التي يحتاجها بشدة وبالمساعدة في إنهاء عزلته الدولية.



كانت النتائج أفضل مما كان يتوقعه أي منهما. حيث استخدمت الإمارات عصب على نطاق واسع، حيث نقلت أولاً المقاتلين السودانيين للانضمام إلى الصراع ثم استخدمتها كمحور لسلاحها الجوي.



تلقت أسمرة استثمارات حيوية، ولكن الأهم من ذلك أن أبو ظبي أوفت بوعدها بالمصالحة الدولية من خلال التوسط في اتفاق سلام بين إثيوبيا وإريتريا في عام 2018.



لم يفتح هذا أخيرًا حدود إريتريا الطويلة مما سمح بتدفق البضائع والتجارة فحسب، ولكنه بدأ أيضًا ثورة دبلوماسية في القرن الأفريقي.



شكلت أسمرة تحالفًا مفاجئًا مع أديس أبابا ، حيث هاجمت بشكل مشترك المتمردين الإثيوبيين في حرب تيغراي الشرسة بين عامي 2020 و 22، واستأنفت العلاقات مع الحكومة الصومالية وتمت تسوية نزاعاتها الحدودية مع جيبوتي.



أدت هذه المصالحات والمزيد من الضغط الإماراتي إلى رفع الأمم المتحدة مجموعة من العقوبات عنها، باستثناء حظر الأسلحة، في عام 2018. في حين لم تحدث تغييرات محلية حقيقية، حيث لا يزال نظام أفورقي الوحشي قائمًا، تغيرت العلاقات الخارجية لإريتريا - في الغالب بسبب حرب اليمن.



مطالب السيادة



حدثت تغييرات أقل دراماتيكية، لكنها لا تزال مهمة، في أرض الصومال. وقد انفصلت الدولة، التي كانت متحالفة تقريبًا مع المستعمرة البريطانية السابقة أرض الصومال، عن الصومال في عام 1991، لتتراجع عن توحدها مع المستعمرة الإيطالية السابقة الذي حدث بعد الاستقلال الاستعماري في عام 1960.



ومع ذلك، فإن مطالبات هرجيسا بالسيادة لا تعترف بها أي دولة أخرى ويتم إعاقتها بشكل خاص بسبب عدم استعداد الاتحاد الأفريقي لقبول الجمهورية الانفصالية دون موافقة مقديشو، وهو ما يرفضه بشكل قاطع.



لم تكن هرجيسا معزولة تمامًا ، وتتمتع بعلاقات غير رسمية مع دول متعددة، حيث تحرص الحكومات الغربية بشكل خاص على دعم مثال نادر لديمقراطية مستقرة وفعالة في القرن الأفريقي. ومع ذلك، فإن تداعيات حرب اليمن عززت آمالها في ترجمة هذه العلاقات إلى اعتراف دولي كامل.



مرة أخرى، كان المحفز هو الإمارات العربية المتحدة. فكجزء من تركيزها على مسرح جنوب اليمن، سعت أبو ظبي إلى المزيد من القواعد العسكرية لتكملة القاعدة التي اكتسبتها في عصب.



في حين أن الحسابات العسكرية ربما تكون قد بدأت مصلحة أبو ظبي، إلا أنه كان هناك دائمًا منطق تجاري قوي. حيث كان ميناء بربرة في أرض الصومال، على الجانب الآخر من خليج عدن، في موقع مثالي، ووافقت الإمارات العربية المتحدة على صفقة للاستحواذ على الميناء.



كانت إثيوبيا قد ضغطت على الإمارات للاستثمار في الميناء، مدركةً أنه يمكن أن يكون منفذًا رئيسيًا لأديس أبابا، وهي غير ساحلية وطالما كانت تجارتها مقتصرة على جيبوتي.



للمساعدة في ذلك، بالإضافة إلى استثمار 442 مليون دولار لتحديث مرافق ميناء بربرة، شاركت الإمارات العربية المتحدة أيضًا مع المملكة المتحدة في تمويل طريق إثيوبيا-بربرة السريع بقيمة 400 مليون دولار لتسهيل التجارة.



لن يؤدي هذا إلى تعزيز اقتصاد 'أرض الصومال' فحسب، بل يمنحها أيضًا راعيين خارجيين قويين، الإمارات وإثيوبيا، على استعداد للدفاع عن أرض الصومال ضد مطالبات الصومال والدعوة إلى الاعتراف الرسمي بها في المستقبل.



تعزيز المواقف



أدى تقليص مشاركة أبو ظبي في اليمن إلى تقليص وجودها العسكري في عصب، في حين لم يتم تشغيل قاعدة بربرة. لكن العلاقات الدبلوماسية والتجارية في القرن الأفريقي التي أقامتها الإمارات، وبدرجة أقل، المملكة العربية السعودية، بسبب الصراع في اليمن، لا تزال قائمة.



ليس هناك ما يضمن أنها ستستمر لسنوات قادمة، وسيتوقف الكثير على كيفية رد فعل قادة إريتريا وأرض الصومال على المناخ المتغير، ولكن تم تعزيز مواقفهم بسبب حرب اليمن.



هذا، بالطبع، يتضاءل مقارنة بالعديد من الأرواح التي دمرت في اليمن نفسه، لكنه يظهر كيف أن مثل هذه الصراعات لها عواقب غير متوقعة ودراماتيكية في أماكن أخرى.



المصدر: ميدل إيست آي

