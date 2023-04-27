العليمي يصدر قرارا بإنشاء هيئة العمليات المشتركة برئاسة اللواء "صالح علي" واللواء "الشراجي" نائبا له

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي، مساء الخميس، قرارا بإنشاء هيئة العمليات المشتركة وتعيين رئيسا للهيئة ونائبا له.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (40) لسنة 2023م، بشأن إنشاء هيئة العمليات المشتركة".



وقضت المادة الأولى من القرار أن يتم انشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن تحت اشراف وزير الدفاع. فيما قضت المادة الثانية أن يحدد وزير الدفاع مكونات وأهداف ومهام الهيئة ولائحتها التنظيمية وتصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.



ونصت المادة الثالثة من القرار بتعيين رئيس ونائب لرئاسة الهيئة بموجب قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على عرض وزير الدفاع.



فيما نصت المادة الرابعة بان تتبع الهيئة وزارة الدفاع في كل مهامها وبما لا يتعارض او يخل بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان.



وبموجب القرار "على وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وفي حال غياب وزير الدفاع ينوب عنه رئيس هيئة الأركان في الإشراف على الهيئة.



كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم (41) لسنة 2023م، بشأن تعيين رئيس ونائب لرئيس هيئة العمليات المشتركة، وفق الوكالة الرسمية.



ووفق الوكالة، "قضت المادة الأولى من القرار بتعيين اللواء الركن صالح علي حسن طالب رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، فيما قضت المادة الثانية بتعيين اللواء الركن يوسف علي الشراجي نائباً لرئيس هيئة العمليات المشتركة".

