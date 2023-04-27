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العثور على جثة مواطن جرفته السيول في وادي "معبق" شمالي لحج

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المنامة - ياسر ابراهيم - عثر الأهالي، اليوم الخميس، على جثة مواطن جرفته السيول في وادي معبق بمديرية المقاطرة شمالي محافظة لحج جنوبي اليمن.
 
وقالت مصادر محلية لـ يمن شباب نت"، إن أهالي وادي معبق عثروا على جثة مواطن يدعى" عبدالقاهر غالب علي" والذي تبين من خلال هويته الشخصية التي وجدت بحوزته أنه من محافظة تعز.
 
وأضافت أن الجثة تعود لسائق الباص الذي جرفته السيول في حين نجا الركاب.
 
وشهدت مديرية المقاطرة خلال 24 ساعة الماضية أمطارا غزيرة وسيول قطعت حركة المرور في طريق هيجة العبد الذي يمثل الشريان الوحيد لمحافظة تعز المحاصرة من قبل مليشيات الحوثي منذ 8 سنوات.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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