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مقتل قيادي في قوات المجلس الانتقالي وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة شرقي أبين

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة بدورية عسكرية شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.
 
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن "القيادي في قوات المجلس الانتقالي فوزي شايف البكري قتل إثر انفجار عبوة بالمركبة التي كان يقودها في طريق ترابي بقرية امبقيرة على مدخل وادي عومران شرق مديرية مودية".
 
وأضافت، أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة جنديين إثنين من مرافقي البكري، قائد ما يسمى" كتيبة التدخل في حزام الدلتا" وهي إحدى تشكيلات قوات المجلس الانتقالي.
 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زراعة وتفجير العبوة الناسفة، حتى اللحظة.
 
يشار إلى أن العشرات من جنود وقيادات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قتلوا بانفجار عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بمحافظة أبين منذ أن أعلنت هذه القوات بدء حملة عسكرية لمكافحة ما تصفها بالخلايا الإرهابية في أغسطس من العام الماضي.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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