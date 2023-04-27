شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية: تسيير ٢٣ رحلة برية لنقل ١٢٠٠ مواطنًا إلى بورتسودان تمهيدًا لاجلاءهم إلى بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكدت وزارة الخارجية، تسيير عدد ٢٣ رحلة برية من مدينة الخرطوم وولاية الجزيرة إلى مدينة بورتسودان على متنها ١٢٠٠ مواطنًا ومواطنة، وتسيير سبع رحلات من مدينة الخرطوم إلى مدينة مدني لنقل المواطنين إلى اماكن آمنة..مشيرة إلى ذلك يأتي بناء على التوجيهات الحكومية بتغطية تكاليف وترتيب نقل الطلاب والاسر اليمنية إلى بورتسودان تمهيدًا لاجلائهم إلى اليمن.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان طاقم السفارة اليمنية ولجنة الطوارئ المشكلة من السفارة والجالية والاتحاد موجودة في كلٍ من مدينة الخرطوم وبورتسودان لتسهيل عملية الاجلاء".

واضافت الوزارة "بعد اجلاء اول دفعة بعدد ٢٣٩ مواطن من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية والتي وصلت إلى ميناء جدة، امس الاربعاء، فإن العمل جارِ والتنسيق على مختلف المستويات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال اجلاء كافة المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن".