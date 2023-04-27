[ إب..مقتل مسلح برصاص عناصر حوثية بعد يوم من ارتكابه جريمة قتل بحق أربعة من أقاربه ]

أقدمت عناصر من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الأربعاء، على قتل مسلح يُعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، بعد يوم من ارتكابه جريمة قتل لأربعة من أفراد أسرته، بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن عناصر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي في مديرية حزم العدين (غربي إب)، قامت بمطاردة المسلح "محمد عبدالباسط قاسم مسعود" وأقدمت على قتله.



وأشارت المصادر إلى العناصر الحوثية ارتكبت جريمة قتل خارج القانون تستوجب المساءلة والعقاب.



وكان الشاب قد أقدم الثلاثاء على إطلاق النار بشكل عشوائي على أفراد من عائلته ما أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال وامرأة.

