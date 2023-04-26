شكرا لبحثكم عن خبر عضو مجلس القيادة الرئاسي يقدم 100الف دولار دعما لاجلاء اليمنيين من السودان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، اتصالًا هاتفيًا بلجنة الطوارئ اليمنية في السودان للاطمئنان على أوضاع اليمنيين العالقين هناك.

واستمع من رئيس لجنة الطوارئ- ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالخرطوم الدكتور عبدالحق يعقوب، إلى شرح حول أوضاع العائلات والطلاب اليمنيين العالقين.

وقدم العميد طارق مبلغ 100 ألف دولار لاستكمال نقل الطلاب والعائلات اليمنية العالقة في السودان والتخفيف من معاناتهم.