شكرا لبحثكم عن خبر عضو مجلس القيادة الرئاسي يقدم 100الف دولار دعما لاجلاء اليمنيين من السودان والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، اتصالًا هاتفيًا بلجنة الطوارئ اليمنية في السودان للاطمئنان على أوضاع اليمنيين العالقين هناك.
واستمع من رئيس لجنة الطوارئ- ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالخرطوم الدكتور عبدالحق يعقوب، إلى شرح حول أوضاع العائلات والطلاب اليمنيين العالقين.
وقدم العميد طارق مبلغ 100 ألف دولار لاستكمال نقل الطلاب والعائلات اليمنية العالقة في السودان والتخفيف من معاناتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو مجلس القيادة الرئاسي يقدم 100الف دولار دعما لاجلاء اليمنيين من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.