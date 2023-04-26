شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بمديرية التواهي كواجهة سياحية رئيسية للعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالعاصمة عدن المهندس وليد الصراري، ومدير عام مديرية التواهي وجدي علوان الشعبي.

واستمع الرئيس القائد، خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام مكتب الأشغال بمديرية التواهي زاهر عمر، من المهندس الصراري والشعبي، إلى شرح موجز عن سير العمل مكاتب الأشغال في العاصمة عدن بشكل عام، ومديرية التواهي على وجه الخصوص، والجهود التي تُبذل لتنظيم الأسواق، وسفلتة الطرق، والرصف، والإنارة، ومشاريع النظافة والتحسين.

وأشار الرئيس القائد إلى أن الجهود التي تبذلها مكاتب الأشغال في العاصمة واضحة وملموسة، من خلال التحسّن الملحوظ الذي شهدته العاصمة عدن في جانب سفلتة الطرق، والإنارة، وأعمال الرصف، وتنظيم مواقف السيارات، والتي ساهمت في الحد من الاختناقات المرورية في العديد من الشوارع الرئيسية، وساعدت على انسيابية الحركة فيها.

وشدد الرئيس القائد على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكثيف العمل على مستوى العاصمة عدن بشكل عام، ومديرية التواهي بشكل خاص، والنهوض بها في مختلف المجالات، باعتبارها واجهة سياحية رئيسية للعاصمة عدن، وقِبلة للزوار من مختلف المحافظات والمديريات خلال فترات العُطل، لما تحظى به مميزات سياحية خاصة.

ومن جانبهم، قدم مدير عام مكتب الأشغال بالعاصمة، ومدير عام مديرية التواهي، ومدير مكتب الأشغال بالمديرية، شكرهم وتقديرهم للرئيس الزُبيدي، للدعم الكبير الذي يقدمه لمكاتب الأشغال والسلطة المحلية في العاصمة عدن ومديرياتها، وحرصه على تذليل كل الصعوبات التي تواجه سير عملهم.