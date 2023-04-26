شكرا لبحثكم عن خبر سرقة كلى مريض واستئصال جزء من كبده في مستشفى بصنعاء ”فيديو” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اشتكى مواطن يمني من سرقة كلى والده في أحد مستشفيات العاصمة ، التي تشرف عليها مليشيات الحوثي.

وقال مواطن من أبناء تهامة، في مقطع فيديو، رصده "" إن والده توفي بعد تعرضه لسرقة كليته داخل خاص يشرف عليه الحوثيون في أمانة العاصمة صنعاء، مقدما الأوراق الثبوتية بذلك.

وأوضح أن والده "علي إبراهيم قوزي" دخل المستشفى لإجراء عملية استخراج حصوة، فتعرض لسرقة كليته اليسرى، واستئصال جزء من الكبد ما تسبب مقتله.

وأكدت مصادر طبية في وقت سابق أن المستشفى قام برمي جثة الضحية بثلاجة الموتى بينما رفض مندوب مليشيات الحوثي بالمستشفى طلب ابن الضحية إجراء تشريح لجثة والده لمعرفة أسباب الوفاة.

وذكرت المصادر أن ابن المتوفى ، محمد علي قوزي، قدم شكوى أمام المجلس الطبي ضد المستشفى والأطباء المعالجين للحالة المودعة جثته في ثلاجة المستشفى وكذا أمام نيابة غرب الأمانة الابتدائية.

وتنتشر تجارة الأعضاء البشرية على نحو مخيف، في العاصمة صنعاء، حيث تنشط عصابات منظمة بدعم من قيادات حوثية نافذة، في هذه الجرائم التي تعتبر أحد مصادر الإثراء والتمويل للمليشيا الحوثية الإرهابية.

وفي السياق، كشفت تقارير سابقة أن المليشيا عبر عصابتها المنظمة في هذا الجانب، تعمل في عمليات سرقة وبيع أعضاء الجرحى من عناصرها، والتغرير بالفقراء لبيع اعضائهم البشرية، مستغلة حاجتهم إلى المال لسد احتياجات الحياة ومواصلة العيش.

ووثقت تقارير لمنظمات حقوقية خلال العامين 2015 و2021 مئات الحالات لبيع أعضاء بشرية في مناطق سيطرة ذراع إيران في اليمن، منها 358 حالة بيع أعضاء بشرية من مدنيين، و210 حالات بيع أعضاء بشرية من جرحى حرب.